Grosseto rapina da 1,9 milioni | braccialetto sfruttava un fragile

A Grosseto un uomo di 52 anni è stato arrestato con l’accusa di aver sottratto circa 1,9 milioni di euro in un periodo di dieci anni. Secondo le indagini, l’indagato avrebbe approfittato della fragilità psichica di una vittima, utilizzando deleghe e mutui fondiari per mettere a segno la rapina. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine, che hanno eseguito l’arresto e avviato le procedure per il sequestro delle somme.

? Cosa sapere Grosseto, arrestato 52enne per aver sottratto 1,9 milioni di euro in dieci anni.. L'indagato ha sfruttato la fragilità psichica della vittima tramite deleghe e mutui fondiari.. Un uomo di 52 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico a Grosseto, dopo che la Guardia di Finanza ha ricostruito un piano per sottrarre 1,9 milioni di euro in dieci anni attraverso lo sfruttamento di una persona fragile. L’indagato, accusato di circonvenzione di incapace, avrebbe approfittato delle condizioni psichiche della vittima, peggiorate drasticamente dopo il decesso della madre, per instaurare un legame emotivo manipolatorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grosseto, rapina da 1,9 milioni: braccialetto sfruttava un fragile Notizie correlate Leggi anche: Anziana fragile sfruttata: sequestro da 1,1 milioni alla nipote Bergamo, anziana fragile sfruttata economicamente: sequestro da 1,1 milioni di euro alla nipoteUn’operazione della Guardia di Finanza di Bergamo riporta l’attenzione su un fenomeno delicato e spesso sommerso: gli abusi patrimoniali ai danni di...