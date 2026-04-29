Un uomo di 52 anni è stato posto agli arresti domiciliari a Grosseto con l’accusa di aver truffato un uomo in difficoltà psichica, sottraendogli circa 1,9 milioni di euro nel corso di dieci anni. La vicenda riguarda un patrimonio di ingenti dimensioni che si è ridotto progressivamente, lasciando la vittima in condizioni di estrema indigenza. Le indagini hanno portato alla scoperta di una serie di operazioni finanziarie contestate come illecite.

GROSSETO – Un patrimonio di 1,9 milioni di euro prosciugato nell’arco di dieci anni, lasciando la vittima in condizioni di indigenza assoluta. È la drammatica vicenda portata alla luce dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Grosseto, che ha portato all’arresto di un uomo di 52 anni con l’accusa di circonvenzione di persona incapace. Nei confronti dell’indagato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale cittadino ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, accompagnata dall’applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato emesso accogliendo la richiesta formulata dalla locale Procura della Repubblica, al termine dell’interrogatorio preventivo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Raggiro milionario a un uomo in difficoltà psichica: 52enne ai domiciliari a Grosseto

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