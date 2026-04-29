Sotto la guida di un’esperta stylist, l’attrice mostra come un bob corto possa cambiare look, passando dal mosso naturale al wet look più compatto. Il caschetto, tra le acconciature preferite, si conferma un taglio versatile e facilmente adattabile. La protagonista è nota per la capacità di trasformare i propri capelli, diventando una delle figure di riferimento nel mondo del beauty e dello stile.

I l caschetto è tra le acconciature più amate perché rappresenta un punto di partenza dinamico. A dimostrarlo – all’infinito – è Zendaya, nuova musa del trasformismo in fatto di capelli. Sempre la guida sapiente della celebrity hairstylist Ursula Stephen ha elevato il taglio corto dell’attrice in un look sempre nuovo ad ogni apparizione. Soprattutto ora che, tra il press tour del film The Drama e quello della terza stagione di Euphoria, l’agenda del mese prevede un red carpet importante dopo l’altro. Zendaya a Roma, incanto in nero: l’abito è un “prestito” di Cate Blanchett X L’arte di trasformare il caschetto secondo Zendaya. Il taglio corto, nelle mani giuste, è una tela bianca che accoglie nuove narrazioni, celebrando una versatilità assoluta.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sotto la guida sapiente di Ursula Stephen, la star dimostra come anche il bob più corto possa essere trasformista e versatile. Da mosso naturale al rigore del wet look

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