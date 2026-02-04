Corto ma strategico | come abbinare il cappotto più versatile dell’inverno
Il cappotto corto si conferma un elemento chiave nell’armadio invernale, ma non è sempre facile trovare il modo giusto di abbinarlo. Compatto e pratico, spesso viene trascurato, anche se può essere molto versatile. Per sfruttarlo al meglio, basta scegliere i capi giusti e giocare con gli accessori. In molti casi, basta poco per trasformarlo in un capo di stile e funzionale.
Compatto, pratico, spesso sottovalutato: il cappotto corto è tanto facile da portare quanto difficile da abbinare. Se il modello lungo slancia e “fa tutto da solo”, quello corto va invece pensato, bilanciato, costruito. La buona notizia? Proprio per questo è anche il più versatile. Funziona con i pantaloni giusti, con le gonne, con gli abiti e persino sopra look sporty. Basta sapere come abbinarlo. Cappotto corto + pantaloni a vita alta: l’abbinamento che slancia. Il segreto per far funzionare il cappotto corto risiede nelle proporzioni. I pantaloni a vita alta compensano la lunghezza ridotta del capospalla e allungano otticamente la figura. 🔗 Leggi su Amica.it
