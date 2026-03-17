Peppe Iodice ha commentato a Radio Marte la polemica scaturita dalla gag di Mammucari a Domenica In, affermando che gli interessa solo il film e temendo che la discussione possa superare la notizia principale. Ha aggiunto che trova strano parlare di tutto ciò, paragonandolo a perdere tempo con il parcheggiatore in una clinica, dopo l’attenzione suscitata dal “caso Mammucari”.

“A me sembra strano parlare di tutto questo. È come ti nascesse un figlio e perdi tempo sotto la clinica a parlare col parcheggiatore”, commenta così Peppe Iodice a Radio Marte l’ormai noto “caso Mammucari”. Un piccolo caso televisivo esploso domenica pomeriggio dopo l’ospitata promozionale del comico partenopeo (il suo primo film “Mi batte il corazon” uscirà nelle sale il 19 marzo), finito nel mirino di Mammucari in diretta tv. Nel suo intervento a “La Radiazza”, Iodice nemmeno lo nomina: “In questa cosa vorrei ringraziare pubblicamente Mara Venier perché con me è stata affettuosissima. Lei aveva preparato una cosa bellissima per me, questo mi rimane della puntata di ieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Temo che la polemica possa essere più grande della notizia del film. A me interessa solo il film”: Peppe Iodice dopo la gag di Mammucari a Domenica In

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Attacco di Teo Mammucari a Peppe Iodice o gag uscita male Voi che ne pensate #Striscialanotizia #DomenicaIn x.com