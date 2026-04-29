A Los Angeles, l’attore Chris Evans prenderà il posto di Josh Brolin nel cast del nuovo thriller “My Darling California”. Il film, descritto come uno dei crime-thriller più attesi dei prossimi anni, vede ora Evans protagonista, sostituendo Brolin. La produzione del film prosegue con questa modifica nel cast principale, mentre si preparano le riprese e le fasi successive dell’uscita.

Il cast di quello che si preannuncia come uno dei crime-thriller più glamour e attesi dei prossimi anni subisce un cambio di guardia stellare. Chris Evans, l’indimenticabile interprete di Captain America, si è ufficialmente unito alla produzione di My Darling California, il nuovo progetto scritto e diretto da Elijah Bynum (Magazine Dreams). L’attore subentra a Josh Brolin, costretto a rinunciare al ruolo a causa di conflitti di programmazione. La notizia è confermata da Deadline. Evans si aggiunge a un ensemble già straordinario che vede protagonisti il premio Oscar Jessica Chastain, Chris Pine, la rivelazione di Anora Mikey Madison, Charles Melton e Don Cheadle.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Sotto il sole di Los Angeles: Chris Evans sostituisce Josh Brolin nel thriller “My Darling California”

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