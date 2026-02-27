L’attore noto per il suo ruolo nella Marvel ha dichiarato di essere stato sorpreso dai paparazzi fuori casa a Los Angeles. Ha inoltre spiegato di aver deciso di trasferirsi con la famiglia in Australia, senza fornire ulteriori dettagli sulle ragioni di questa scelta. La notizia riguarda il suo trasferimento e il contatto con i media nella città americana.

La star della Marvel ha spiegato le motivazioni alla base della sua scelta di trasferirsi con tutta la famiglia in Australia. Chris Hemsworth, alcuni anni fa, ha deciso di non vivere più a Los Angeles e si è trasferito in Australia con la sua famiglia. La star della Marvel, mentre era ospite del podcast SmartLess, ha spiegato il motivo di questa sua scelta, compiuta all'apice della popolarità grazie al suo ruolo di Thor nel MCU. L'attore ha ricordato: "Abbiamo preso quella decisione proprio quando sono nati i miei ragazzi ed eravamo a Los Angeles e non ci piaceva come vivevamo. Nessun progetto stava venendo girato lì. Stavamo girando in ogni altro posto e poi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Chris Hemsworth: "A Los Angeles i paparazzi mi aspettavano fuori casa"

Chris Hemsworth racconta l’esordio come Thor: “Mi sentivo stupido e avevo attacchi di panico"In una recente intervista durante la promozione di Crime 101 - La strada del crimine, l'interprete del Dio del Tuono della Marvel ha ricordato la sua...

Chris Hemsworth stupito per il ritorno di Chris Evans in Avengers: Doomsday: "Nessuno lo sapeva!"La star di Thor ha ammesso di essere rimasto sorpreso di rivedere il collega di nuovo nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Captain America.

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Thor 5 si farà? Chris Hemsworth svela il suo futuro in Marvel (ed è clamoroso); Chris Hemsworth rompe il silenzio sul futuro di Thor nell’MCU; Cinema: lo sconsiglio del weekend, 21 e 22 febbraio; Crime 101. La strada del crimine - La recensione del film.

Chris Hemsworth: A Los Angeles i paparazzi mi aspettavano fuori casaLa star della Marvel ha spiegato le motivazioni alla base della sua scelta di trasferirsi con tutta la famiglia in Australia. Chris Hemsworth, alcuni anni fa, ha deciso di non vivere più a Los Angeles ... movieplayer.it

Chris Hemsworth Reveals Why Leaving Los Angeles Was His 'Greatest Decision'The 'Thor' actor says in L.A. he'd come home and there’s paparazzi, adding that coming home to Australia feels like a holiday ... ca.news.yahoo.com

MTV Italia. . Abbiamo scoperto chi è l'Avengers preferito di Chris Hemsworth e Mark Ruffalo #Crime101 #MTVMovies - facebook.com facebook

Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo e Barry Keoghan in una storia di piani perfetti, cacce serrate e verità nascoste. Crime 101 - La Strada del Crimine, ora nel tuo The Space Cinema. link in bio x.com