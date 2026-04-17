Al CinemaCon è stato diffuso il trailer del nuovo film di Ridley Scott, intitolato

Il CinemaCon ci regala il trailer della nuova incursione fantascientifica di Ridley Scott che ci mostra un mondo post-apocalittico in cui non esiste legge né ordine. La prolificità di Ridley Scott è una manna per i suoi fan. Dopo le anticipazioni di ieri, il CinemaCon ha svelato il primo trailer di Dog Stars - Guidati dalle stelle, il thriller post-apocalittico interpretato da Jacob Elordi, Josh Brolin e Margaret Qualley. Il film è in arrivo al cinema in estate, meno dii due anni dopo il colossal Il Gladiatore 2. Trama completa di Dog Stars - Guidati dalle stelle Jacob Elordi è il protagonista del dramma fantascientifico incentrato su un pilota di nome Hig che vive in un hangar abbandonato di un aeroporto del Colorado insieme al suo .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dog Stars: Jacob Elordi e Josh Brolin affrontano la fine del mondo nel trailer del thriller Ridley Scott

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TRAILER E POSTER UFFICIALI PER "THE DOG STARS" DI RIDLEY SCOTT CON JACOB ELORDI E JOSH BROLIN. Trailer: https://youtu.be/cmzVY1goqwQsi=6CAPrCPxPUMyhDmH #theDogStars adattamento cinematografico diretto da #RidleyScott dell'o - facebook.com facebook

Rilasciato il trailer di The Dog Stars, il nuovo film di Ridley Scott girato in Italia e tratto dal romanzo di Peter Heller. x.com