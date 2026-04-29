Sostenibilità Federlegnoarredo e Assorestauro siglano intesa per valorizzare il patrimonio edilizio storico

Federlegnoarredo e Assorestauro hanno firmato un accordo per lavorare insieme alla promozione della tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio storico attraverso pratiche sostenibili. L'intesa mira a sviluppare iniziative congiunte che favoriscano interventi rispettosi delle caratteristiche architettoniche e ambientali degli edifici storici. Entrambe le organizzazioni si impegnano a collaborare con enti pubblici e privati per sostenere progetti di conservazione e recupero di strutture di interesse storico.

(Adnkronos) – Federlegnoarredo e Assorestauro uniscono le forze per promuovere la valorizzazione sostenibile del patrimonio storico edilizio. E' stato siglato un protocollo d’intesa che mette in relazione la filiera del legno-arredo e il settore del restauro architettonico e artistico, con l’obiettivo di sviluppare modelli condivisi di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio costruito italiano, elemento fondamentale dell’identità culturale del Paese e leva di sviluppo economico, turistico e territoriale. Nel dettaglio, la collaborazione si articolerà in diversi ambiti strategici: dallo sviluppo di percorsi formativi dedicati al...🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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