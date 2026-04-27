Pozzuoli | Serve un modo diverso di governare il patrimonio edilizio

A Pozzuoli molte famiglie che hanno subito danni dal bradisismo si sono trovate a dover affrontare la mancanza di contributi per ricostruire le proprie abitazioni. La questione riguarda il modo in cui viene gestito il patrimonio edilizio e l’accesso agli aiuti pubblici, con alcune persone che considerano necessario un approccio diverso per affrontare queste problematiche. La situazione ha suscitato alcune riflessioni tra i residenti e gli operatori locali.

”Faccio una considerazione personale, ma credo condivisa da molti. A Pozzuoli ci sono centinaia di famiglie che, dopo i danni causati dal bradisismo, si sono viste negare i contributi per la ricostruzione delle proprie case. Il motivo? Presunte difformità urbanistiche. Difformità che per decenni non sono mai state contestate da nessuno. Difformità con cui quelle persone hanno vissuto, pagando tasse, affitti, mutui, senza che alcuna amministrazione intervenisse o imponesse regole chiare. Oggi, però, quelle stesse difformità diventano motivo per escluderli dagli aiuti. È difficile non vedere un’ingiustizia. Per anni, da quanto ho potuto rilevare, nessuno ha controllato, nessuno ha prevenuto, nessuno ha aiutato i cittadini a mettersi in regola.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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