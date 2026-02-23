Cusano Mutri nuove targhe digitali per valorizzare il patrimonio storico

A Cusano Mutri, nuove targhe digitali sono state installate per raccontare meglio il patrimonio storico locale. La causa è l’iniziativa del Rotaract Club Valle Telesina, che ha voluto rendere più accessibili le informazioni sui monumenti del paese. Le targhe, dotate di QR code interattivi, permettono ai visitatori di scoprire dettagli e curiosità con un semplice smartphone. Nei prossimi giorni, le installazioni saranno completate in diversi punti del centro storico.

Ieri mattina, domenica 22 febbraio 2026, a Cusano Mutri, una delegazione composta dai membri del Rotaract Club Valle Telesina, dal Presidente onorario Rotaract Ing. Armando Lucci, dall'Amministrazione Comunale, della Biblioteca Girolamo Vitelli e dalla Parrocchia ha preso parte all'apposizione di due nuove targhe interattive con QR code presso la Chiesa dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo e la Chiesa di San Nicola. L'iniziativa rientra nel progetto I.T.A.C.A. – Itinerari Turistici Artistici Culturali e Ambientali, avviato nell'anno rotariano 20242025 su iniziativa dell'Ing. Armando Lucci, Presidente del Rotary Club Valle Telesina.