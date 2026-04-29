Sostegno scolastico il Tribunale di Parma | 22 ore allo studente vincolante la proposta del GLO

Il Tribunale di Parma, sezione civile, ha stabilito in via cautelare che uno studente di otto anni deve ricevere 22 ore di sostegno scolastico settimanale. La decisione è arrivata in seguito a un ricorso presentato dalla famiglia, che contestava la riduzione delle ore decisa dall’amministrazione scolastica. La sentenza ha considerato vincolante la proposta del GLO, determinando così l’assegnazione delle ore richieste.

Il Tribunale ordinario di Parma, sezione civile, ha ordinato in via cautelare l’assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno a un alunno di otto anni, accogliendo il ricorso della famiglia contro la riduzione disposta dall’amministrazione scolastica. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

PEI vincolante per la scuola: il Tribunale ordina 37 ore di sostegno per un alunno con disturbi del comportamento. Cosa hanno detto i giudiciUna famiglia, originaria di un comune della Campania, ha portato il proprio figlio minorenne davanti al giudice.

Sostegno scolastico, ANIEF e Osservatorio 182: no riduzione ruolo GLO e richiesta chiarimento su uso degli Allegati C e C1Un intervento formale indirizzato all’Ambito territoriale di Palermo e all’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia riporta al centro del...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini in tribunale: oggi la sentenza; Dal conflitto al dialogo: a Parma il futuro della mediazione tra dati e visione; Barbiere ucciso ad Ascoli, si valuta l'imputabilità dell'omicida; Chiara Petrolini condannata in primo grado: il giudice legge la sentenza - Video.

PEI vincolante per la scuola: il Tribunale ordina 37 ore di sostegno per un alunno con disturbi del comportamento. Cosa hanno detto i giudiciI genitori avevano fatto ricorso dopo che la scuola aveva concesso solo 22 ore settimanali, nonostante il PEI ne richiedesse 37 per l’intero orario di frequenza. Il giudice ha dato ragione alla famigl ... orizzontescuola.it

urgente..avrei necessità di una sostituzione per udienza domani al tribunale di Parma - ud.penale ore 9 - facebook.com facebook