Sos viabilità | Criticità nel centro e a San BIagio

Da tempo, le strade del centro storico e del quartiere San Biagio a Monza sono soggette a problematiche legate alla viabilità. Le difficoltà si manifestano quotidianamente, coinvolgendo pedoni, commercianti e automobilisti, creando situazioni di disagio e criticità nella gestione del traffico. La situazione richiede interventi specifici per migliorare la circolazione e la sicurezza nelle aree interessate.

Tra il centro storico e il quartiere San Biagio di Monza emergono criticità quotidiane che mettono a dura prova la convivenza tra pedoni, commercianti e veicoli. Due consiglieri hanno acceso i riflettori su situazioni di viabilità non trascurabili: la pericolosa via Mapelli e il parcheggio riservato ai diversamente abili in via Quintino Sella. A denunciare lo stato critico di via Mapelli è stato il consigliere di Fratelli d’Italia, Marco Monguzzi. Si tratta di una stretta strada a senso unico che collega piazza Garibaldi alla centralissima via Carlo Alberto. Nonostante le norme prevedano limitazioni orarie per carico e scarico merci, i furgoni transitano a tutte le ore, spesso a velocità sostenuta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sos viabilità: "Criticità nel centro e a San BIagio" Notizie correlate Tre milioni dal Rugby Club al polo sportivo. Sos San BiagioProgetto ambizioso del Rugby Club Codogno per il polo sportivo di viale Duca d’Aosta, che comprende anche la Polisportiva Calcio San Biagio. Leggi anche: Biagio Izzo, San Valentino e Carnevale: cosa fare nel weekend a Reggio Calabria Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Sos viabilità: Criticità nel centro e a San BIagio; Intervento della Provincia ’Sp San Biagio’, via ai lavori. Sos sicurezza stradale. Il ’record’ di incidenti di via Buonarroti: È necessaria la zona 30In 3 anni si sono verificati 122 schianti, nel 2023 perse la vita un bimbo di 11 anni. Il cittadino attivo Umberto Tesoro ha inviato la mappa dei sinistri in Comune. ilgiorno.it Viabilità nel Vibonese, vertice in Prefettura: priorità agli interventi urgenti sulle strade provincialiRiunione operativa presieduta dal Prefetto per affrontare le criticità causate dal maltempo. Focus sulle arterie più danneggiate e sul coordi ... zoom24.it Proseguono gli interventi di pulizia delle strade. Gli operai comunali e gli addetti del cantiere Lavoras stanno lavorando a Sos Eremos e lungo la viabilità comunale. Chiediamo di prestare attenzione a chi transita nelle vie interessate. - facebook.com facebook