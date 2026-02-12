Biagio Izzo San Valentino e Carnevale | cosa fare nel weekend a Reggio Calabria

Questo fine settimana a Reggio Calabria si prospetta ricco di eventi. Tra San Valentino, il Carnevale e altre iniziative, la città si anima con feste e spettacoli. La guida degli eventi più importanti aiuta chi vuole vivere appieno il weekend, tra allegria e tradizione.

In scena al Cilea la commedia "L’arte della truffa". Tante le proposte per la giornata più romantica dell'anno. Sfilate in maschera, veglioni e tanto altro in città e provincia San Valentino, Carnevale e numerose iniziative. Torna la guida con gli eventi clou del fine settimana. Appuntamento al Cilea con Biagio Izzo e Cin-Ci-là in scena invece al Cine Teatro Odeon. Non mancheranno cene e atmosfere romantiche per il giorno degli innamorati. L'atmosfera di Carnevale arriva in città e provincia, tra veglioni, feste e sfilate in maschera. Biagio Izzo al teatro Cilea sarà protagonista della commedia "L’arte della truffa", per la regia di Augusto Fornari.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

