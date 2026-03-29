Silvano Martina ha rilasciato un’intervista a ‘La Stampa’ in cui ha parlato di alcuni momenti legati al calcio. Ha spiegato che l’accordo per Dzeko alla Juventus era ormai definito, ma poi non si concretizzò. Inoltre, ha sottolineato l’importanza della presenza di Buffon in Nazionale, senza entrare in dettagli aggiuntivi. La discussione si è concentrata su aspetti legati a decisioni e situazioni specifiche di calciatori.

Silvano Martina in una lunga intervista a ‘La Stampa’ ha parlato sia di Dzeko che di Buffon soffermando su diversi temi. Le sue parole. L’universo del calcio italiano si nutre spesso di retroscena e racconti di chi il campo lo ha vissuto prima con i guanti e poi dietro una scrivania. In una recente intervista concessa a La Stampa, l’ex portiere Silvano Martina, procuratore storico di campioni come Edin Dzeko e Gigi Buffon, ha offerto una panoramica preziosa su passato e presente del pallone. Vedere un attaccante dominare ancora la scena internazionale alla soglia dei quarant’anni non è cosa da tutti. Secondo Silvano Martina, il segreto risiede in un mix di talento purissimo e dedizione totale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Silvano Martina: «Per Dzeko alla Juve era praticamente tutto fatto. Saltò per questo motivo. Buffon? La sua presenza in Nazionale è importantissima»

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