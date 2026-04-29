Sorrentino rivela | Nell’estate del 2010 stavo per tornare alla Juve poi non si trovò l’accordo CR7 non volle darmi la sua maglia

Nel corso di un'intervista, Stefano Sorrentino ha raccontato che nell’estate del 2010 aveva tentato di tornare alla Juventus, ma l’accordo non si è concretizzato. Ha anche menzionato che Cristiano Ronaldo non gli ha consegnato la sua maglia, specificando l’episodio senza ulteriori dettagli. Queste dichiarazioni riguardano momenti della sua carriera e alcuni incontri con i calciatori.

di Angelo Ciarletta Stefano Sorrentino ha rilasciato una lunga intervista dove ha fatto delle importanti rivelazioni riguardanti anche la Juve. Vediamo che cosa ha detto. Stefano Sorrentino ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport, dove ha fatto alcune rivelazioni importanti e ha parlato anche della Juve attuale. Di seguito le sue dichiarazioni. CONTINASSA JUVE LIVE Stefano Sorrentino, se ripensa a quando ha mosso i primi passi nelle giovanili della Juve, quanto è cambiata la concezione del ruolo del portiere? «Tantissimo. Le più grandi squadre al mondo puntano solo più su profili che sappiano giocare bene con i piedi. In generale, dico sempre che la maggior parte delle regole introdotte negli ultimi anni sono state a discapito dei portieri.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sorrentino rivela: «Nell’estate del 2010 stavo per tornare alla Juve, poi non si trovò l’accordo. CR7 non volle darmi la sua maglia» Notizie correlate Juve-Roma, accordo raggiunto: cambia maglia in estateSi incrociano nuovamente le strade di Juventus e Roma: sembra tutto fatto per il trasferimento in estate. Icardi Juve, i bianconeri possono tornare alla carica in estate? Tutta la verità sull’attaccante del GalatasarayPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...