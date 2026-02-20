Juve-Roma accordo raggiunto | cambia maglia in estate

La Juventus e la Roma hanno trovato un'intesa per il trasferimento di un calciatore in estate. La trattativa si è sbloccata dopo settimane di negoziati, portando il giocatore a cambiare maglia. Entrambe le società sono pronte a formalizzare l’accordo nei prossimi giorni. La decisione definitiva potrebbe influenzare la composizione delle rose delle due squadre. Nei prossimi mesi si attende l’annuncio ufficiale del trasferimento.

Si incrociano nuovamente le strade di Juventus e Roma: sembra tutto fatto per il trasferimento in estate. Roma e Juventus sono divise al momento da un solo punto in classifica, con i giallorossi quarti a quota 47 punti e la squadra di Spalletti quinta con 46 punti. Le strade dei due club, però, potrebbero incrociarsi anche in sede di calciomercato dove si avvicina a grandi passi un importante trasferimento in vista della prossima estate. Celik (Ansa) – Calciomercato.it Secondo quanto riferito dall’edizione di oggi de ‘La Stampa’, la Juve sarebbe infatti molto vicina all’acquisto di Mehmet Zeki Çelik, difensore turco classe ’97 che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.🔗 Leggi su Calciomercato.it

