Juve-Roma accordo raggiunto | cambia maglia in estate
La Juventus e la Roma hanno trovato un'intesa per il trasferimento di un calciatore in estate. La trattativa si è sbloccata dopo settimane di negoziati, portando il giocatore a cambiare maglia. Entrambe le società sono pronte a formalizzare l’accordo nei prossimi giorni. La decisione definitiva potrebbe influenzare la composizione delle rose delle due squadre. Nei prossimi mesi si attende l’annuncio ufficiale del trasferimento.
Si incrociano nuovamente le strade di Juventus e Roma: sembra tutto fatto per il trasferimento in estate. Roma e Juventus sono divise al momento da un solo punto in classifica, con i giallorossi quarti a quota 47 punti e la squadra di Spalletti quinta con 46 punti. Le strade dei due club, però, potrebbero incrociarsi anche in sede di calciomercato dove si avvicina a grandi passi un importante trasferimento in vista della prossima estate. Celik (Ansa) – Calciomercato.it Secondo quanto riferito dall’edizione di oggi de ‘La Stampa’, la Juve sarebbe infatti molto vicina all’acquisto di Mehmet Zeki Çelik, difensore turco classe ’97 che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.🔗 Leggi su Calciomercato.it
Doppio accordo con la Juve, non solo Celik: addio RomaStando al quotidiano torinese, infatti, la Juve già a gennaio ha raggiunto un accordo da 2,5 milioni di euro con l’entourage di Xaver Schlager. Accostato anche alla Roma, il centrocampista austriaco ... asromalive.it
Juventus, colpo Celik a parametro zero: accordo raggiuntoLa Juventus trova l’accordo con Zeki Celik a parametro zero. Sorpasso alla Roma e rinforzo chiave per la corsia destra. europacalcio.it
