Icardi Juve i bianconeri possono tornare alla carica in estate? Tutta la verità sull’attaccante del Galatasaray
La Juventus non ha intenzione di tornare su Mauro Icardi questa estate. La società ha chiarito di non aver avviato trattative con il Galatasaray e l’attaccante non rientra nei piani per il mercato di luglio e agosto. Per ora, niente ritorno in Serie A.
Icardi Juve, tramonta l’ipotesi del ritorno in Serie A: nessuna trattativa per l’estate, l’ex Inter non è un obiettivo della dirigenza bianconera. Il tormentone di mercato legato a un possibile approdo di Mauro Icardi alla Juventus sembra destinato a spegnersi definitivamente, nonostante le costanti voci che accompagnano la scadenza del suo contratto con il Galatasaray. La prospettiva di ingaggiare un bomber di tale calibro a parametro zero nella prossima estate ha stuzzicato la fantasia di molti tifosi e addetti ai lavori, ma la realtà dei fatti descritta dall’esperto di mercato Fabrizio Romano racconta una storia ben diversa, fatta di strategie chiare e porte chiuse da parte della società bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Icardi Juve, l'argentino in bianconero a zero in estate? L'indiscrezione sul futuro dell'attaccante del Galatasaray
La Juventus pensa già al calciomercato estivo e uno dei nomi caldi è Mauro Icardi.
Biasin su Icardi alla Juve: «I bianconeri ci hanno provato, la verità è questa. Ma il Galatasaray…»
Fabrizio Biasin rivela che la Juventus aveva già fatto un tentativo per portare Mauro Icardi a gennaio, ma alla fine l’affare non è andato in porto.
