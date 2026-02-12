Asse Meloni-Merz fa infuriare Sanchez e Macron tenta di ricucire col tedesco

Le tensioni tra Italia e Germania si fanno sentire a Bruxelles. Giorgia Meloni e Olaf Scholz hanno deciso di stringere alleanze, ma il risultato non piace allo spagnolo Pedro Sanchez. Prima del Consiglio di Alden Biesen, Italia e Germania hanno organizzato un incontro, e questa mossa ha fatto infuriare Madrid. Sanchez definisce il metodo come “divisivo” e si oppone a questa iniziativa, che rischia di complicare ulteriormente le relazioni tra i paesi europei.

Alden Biesen, 12 feb. (askanews) – Le alleanze a Bruxelles sono "variabili", lo riconosce la stessa Giorgia Meloni, ma stavolta l'iniziativa italo-tedesca arriva a sollevare la dura protesta dello spagnolo Pedro Sanchez: il prevertice convocato prima del Consiglio informale di Alden Biesen è un metodo "divisivo", fanno sapere fonti del governo spagnolo. La premier aveva precisato che simili iniziative "non sono contro qualcuno" ma alla Moncloa il ruolo svolto dal governo italiano non è piaciuto. Alla riunione alla fine hanno partecipato 19 Paesi e la Commissione europea, Meloni ha spiegato che intende renderlo un formato strutturato, replicando il modello applicato sull'immigrazione: "Se Paesi si organizzano per cercare di fornire al Consiglio, che è quello che poi decide, elementi più precisi e una convergenza già definita, questo può aiutare il Consiglio e può aiutare la Commissione".

