Sora mostra Dimmi una bugia

Da frosinonetoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio si è tenuta l’inaugurazione della mostra intitolata “Dimmi una bugia” presso il Museo della Media Valle del Liri. La mostra, curata e realizzata dall’artista Guido Gabriele, conosciuto come Graficamente Scorretta, ha riscosso una buona partecipazione di pubblico. L’esposizione si trova all’interno delle sale del museo e rimarrà aperta al pubblico per un certo periodo.

Ieri pomeriggio, grande partecipazione per l’inaugurazione della mostra “Dimmi una bugia”, curata e realizzata da Guido Gabriele, in arte Graficamente Scorretta, allestita presso il Museo della Media Valle del Liri. Un progetto originale che, attraverso 50 opere ispirate a Pinocchio, accompagna.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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