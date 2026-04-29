Sora mostra Dimmi una bugia

Ieri pomeriggio si è tenuta l’inaugurazione della mostra intitolata “Dimmi una bugia” presso il Museo della Media Valle del Liri. La mostra, curata e realizzata dall’artista Guido Gabriele, conosciuto come Graficamente Scorretta, ha riscosso una buona partecipazione di pubblico. L’esposizione si trova all’interno delle sale del museo e rimarrà aperta al pubblico per un certo periodo.

Ieri pomeriggio, grande partecipazione per l’inaugurazione della mostra “Dimmi una bugia”, curata e realizzata da Guido Gabriele, in arte Graficamente Scorretta, allestita presso il Museo della Media Valle del Liri. Un progetto originale che, attraverso 50 opere ispirate a Pinocchio, accompagna.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it David's Mother | DRAMA | Full Movie in English Notizie correlate Sora, 49° edizione della mostra scambioLa 49ª edizione della Mostra Scambio di Sora si terrà dal 28 febbraio e il 1 marzo presso il polo fieristico. Leggi anche: Amministrative ad Avellino, il PRC Irpinia: "Teatro dell'assurdo: una candidatura, una bugia e una standing ovation immaginaria" Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Sora – Dimmi una bugia, Art Experience in mostra al Museo; Arpino – Addio a Gianni Iafrate, storico operaio del Comune; Colpo sventato dai Carabinieri, arrestato per furto. Buongiorno da Sora - facebook.com facebook «Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba». Con queste parole di San Francesco, Papa Francesco apre la #LaudatoSi #GiornataDellaTerra 1/3 x.com