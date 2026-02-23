Sora 49° edizione della mostra scambio

La 49ª edizione della Mostra Scambio di Sora si svolge a causa della grande richiesta di appassionati e collezionisti. L’evento si tiene nel weekend del 28 febbraio e 1 marzo nel polo fieristico della città. Oltre agli espositori, molti visitatori arrivano da fuori regione per trovare pezzi rari e oggetti d’epoca. La manifestazione attira ogni anno un pubblico numeroso, interessato a scambiare e acquistare oggetti di valore storico.

La 49ª edizione della Mostra Scambio di Sora si terrà dal 28 febbraio e il 1 marzo presso il polo fieristico. L'evento è un punto di riferimento per appassionati di auto, moto d'epoca e ricambi, offrendo anche un'area ristoro, street food e parcheggio gratuito. Ci sarà non soltanto una vasta esposizione di automobili d'epoca e vintage ma anche la possibilità di scambio di automoto d'epoca, ricambi, accessori e modellismo. Alatri, Stasera parliamo di Musica.a modo mio, Beethoven: il coraggio di vivere . 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Mostra Scambio Caserta: all’A1Expò l’ottava edizione accende la passione per i motori d’epocaMostra Scambio Caserta, giunta alla sua ottava edizione, si svolge all’A1Expò, offrendo un’occasione per appassionati e appassionate di motorismo d’epoca di scoprire veicoli storici, moto e bici d’epoca. Sora, "Contro la guerra", mostra al Museo della Valle del LiriDal 24 gennaio all’8 febbraio 2026, il Museo della Media Valle del Liri di Sora ospiterà la mostra collettiva “Contro la guerra”. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Notizie Sora oggi: ultime news, eventi, cronaca e aggiornamenti dalla città; Incidente sulla Sora-Cassino: cinque feriti, arriva l'eliambulanza; Tabellino partita Sora Calcio 1907 vs Chieti 1922. Un assaggio di Arte Fiera: i dettagli della 49° edizioneCosa sarà la 49° edizione di Arte Fiera, che porta proprio questo titolo? Lo si potrà scoprire direttamente da oggi a domenica nei padiglioni 25 e 26 di piazza della Costituzione. Nel frattempo ecco ... bologna.repubblica.it SORA 17/02/2026 – 30° CARNEVALE STORICO DEL LIRI Grande successo per la 30° edizione del Carnevale Storico del Liri. Martedì 17 febbraio la città di Sora ha accolto migliaia di persone, che in una bellissima giornata di sole, hanno assistito alla sfilata - facebook.com facebook