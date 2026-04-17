Sopralluogo urgente all' abbazia di San Giovanni in Venere il sindaco | Serve sforzo straordinario per tutelare questo patrimonio

Un sopralluogo urgente è stato effettuato all’abbazia di San Giovanni in Venere dopo le segnalazioni del sindaco di Fossacesia riguardo a possibili problemi legati alle condizioni dell’edificio. Durante le riunioni del Centro coordinamento soccorsi della prefettura di Chieti, che si sono svolte in occasione dell’emergenza maltempo, sono state discusse le misure necessarie per tutelare il patrimonio storico. Il primo cittadino ha evidenziato la necessità di uno sforzo straordinario per proteggere il sito.

A seguito delle segnalazioni formulate dal sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, sui problemi dell'abbazia di San Giovanni in Venere, nelle numerose riunioni del Centro coordinamento soccorsi (Ccs) della prefettura di Chieti, che si sono tenute in occasione dell’emergenza maltempo, è.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate “M’illumino di Meno”: luci spente all’Abbazia di San Giovanni in Venere per il risparmio energeticoLuci spente all’abbazia di San Giovanni in Venere per il risparmio energetico: anche il Comune di Fossacesia aderisce all’iniziativa nazionale...