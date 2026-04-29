Confessa il 21enne arrestato per gli spari al 25 aprile | Sono della Brigata Ebraica A casa coltelli e pistole da softair | il video che l’ha incastrato

Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato in relazione agli spari avvenuti durante le celebrazioni del 25 aprile, ferendo due attivisti dell’Anpi. In una confessione, ha affermato di essere appartenente alla Brigata Ebraica. Durante perquisizioni domiciliari, sono stati trovati coltelli e pistole da softair. Un video ha portato alla sua identificazione e al suo arresto.

Ha confessato il giovane di 21anni fermato per il ferimento di due attivisti dell’Anpi durante le celebrazioni dell’ultimo 25 aprile. In casa di Etithan Bondi, romano iscritto alla comunità ebraica della capitale, sono stati trovati dalla Digos alcuni coltelli. L’arma ad aria compressa usata per colpite l’uomo e la donna nel giorno della Liberazione non sarebbe invece ancora stata individuata. Il ragazzo a casa aveva anche diverse bandiere israeliane. Fermato nella notte, è difeso dall’avvocato Cesare Gai. Le motivazioni sono al vaglio di investigatori e inquirenti. «Faccio parte della Brigata Ebraica», avrebbe riferito agli investigatori il 21enne.🔗 Leggi su Open.online

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