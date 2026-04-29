Nelle indagini sugli spari con una pistola a pallini avvenuti sabato pomeriggio vicino al parco Schuster a Roma, gli inquirenti hanno fermato un uomo che ha ammesso di far parte della brigata ebraica. L’uomo ha dichiarato la sua appartenenza alle forze partigiane durante l’interrogatorio, e il suo ruolo nelle vicende è al centro delle verifiche in corso. Due persone iscritte all’Anpi sono state colpite durante l’episodio, ma non risultano gravi.

Svolta nelle indagini sugli spari con una pistola a pallini contro due iscritti all’Anpi avvenuti sabato pomeriggio nei pressi del parco Schuster a Roma.La Polizia ha fermato un ragazzo di 21 anni, Etihan Bondi, accusato di aver premuto il grilletto contro Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano, di 62 e 66 anni, rimasti feriti in modo lieve. Il giovane avrebbe ammesso le proprie responsabilità e dichiarato di far parte della "Brigata Ebraica". Decisivi pe r l’identificazione sono stati i video acquisiti dagli investigatori, coordinati dalla Procura. In particolare, le immagini sul lungotevere di Pietra Papa hanno permesso di ricostruire la targa dello scooter bianco guidato dal 21enne, che secondo le testimonianze delle vittime indossava una mimetica verde e un casco integrale scuro.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 25 Aprile, preso lo sparatore: "Sono della brigata ebraica"

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