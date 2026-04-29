Sondrio tornano le visite all' ex Ospedale psichiatrico | tra passato e futuro verso la rigenerazione del Moncucco

A Sondrio, riprendono le visite guidate all'ex Ospedale psichiatrico di Moncucco, programmate da autunno a primavera nell’ambito del progetto Monte Salute. Le iniziative sono rivolte ai cittadini e mirano a coinvolgere la comunità nel processo di riqualificazione di un'area storica e di interesse pubblico. Le visite permettono di esplorare il sito, che combina elementi del passato con progetti di recupero e valorizzazione futura.

Dall'autunno alla primavera, si rinnova l'appuntamento con le visite guidate all'ex Ospedale Psichiatrico di Sondrio, al Moncucco, organizzate nell'ambito del progetto Monte Salute con l'obiettivo di coinvolgere i cittadini nel percorso di rigenerazione di un'area di pregio, evocativa per il.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Calabria industriale: tra debiti del passato e futuro incerto per le imprese regionali.La recente richiesta di Unindustria Calabria di maggiore trasparenza sulle somme richieste alle imprese operanti nelle aree industriali regionali non... Dove il turismo del futuro incontra le radici del passato: 100 anni di storia tra Molfetta e HobokenMolfetta e Hoboken: 100 anni di storia che tornano a casa: la comunità emigrata molfettese protagonista al BTM Italia 2026 Ci sono storie che non... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: BookCity Milano torna in Valtellina: Sondrio ancora protagonista nel 2026; BOOKCITY MILANO TORNA IN VALTELLINA: Sondrio è inserita nel prestigioso evento; Torna la Valtellina Wine Trail. Di corsa tra vigneti e cantine; Corsa in montagna: a Sondalo tornano la 4 Passi e la Mini 4 passi. ' : ` Lucia Tognela aveva 59 anni, viveva a Bianzone in provincia di Sondrio e il 22 aprile 2026 era uscita per una delle sue consuete passeggiate tra i boschi di - facebook.com facebook