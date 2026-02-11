Calabria industriale | tra debiti del passato e futuro incerto per le imprese regionali

La Calabria vive ancora di promesse mancate e di un futuro incerto per le sue imprese. La richiesta di Unindustria Calabria di più trasparenza sui fondi richiesti alle aziende nelle aree industriali non sorprende più di tanto: si inserisce in un quadro di vecchi debiti e promesse non mantenute. Le aziende regionali affrontano ancora oggi una serie di sfide, tra debiti del passato e un panorama economico difficile da decifrare.

La Calabria e le sue Aree Industriali: Una Storia di Promesse Mancate e Sfide Aperte. La recente richiesta di Unindustria Calabria di maggiore trasparenza sulle somme richieste alle imprese operanti nelle aree industriali regionali non è un episodio isolato, ma si inserisce in una lunga e complessa storia di difficoltà e promesse non mantenute che caratterizza lo sviluppo industriale della regione. Il dibattito attuale, incentrato sulle richieste di pagamento da parte del Corap e sulla transizione verso la nuova Arsai, riapre una ferita che affonda le radici in decenni di gestione inefficiente e una cronica mancanza di investimenti strutturali.

