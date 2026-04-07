Oggi alle 18 si tiene un nuovo appuntamento nel ciclo ’L’aperitivo parla inglese’, organizzato da Richard Harris. La rassegna si svolge con incontri dedicati alla lingua inglese, offrendo un momento di confronto e approfondimento. L’evento si inserisce in un ciclo di incontri che si svolgono regolarmente per promuovere la conoscenza della lingua e della cultura anglosassone.

Nuovo appuntamento oggi alle 18 con il ciclo ’L’aperitivo parla inglese’, la rassegna ideata e organizzata da Richard Harris. L’ospite dell’incontro di oggi (che si svolgerà nel locale ’Movida’, a Grosseto ) sarà Jon Roseman (nella foto), descritto da Rolling Stone come il ’padrino’ del videoclip, che parlerà di alcune delle band con cui ha lavorato. Con il leggendario Bruce Gowers ha iniziato con ’Bohemian Rhapsody’ dei Queen e ha lavorato ad alcuni dei video più significativi dagli anni ’70 fino agli anni ’90. Ha collaborato con moltissimi artisti, fra i quali Rolling Stones, Bob Dylan, Paul McCartney, Ringo Starr, Eurythmics, Aretha Franklin, Supertramp, Prince, Rod Stewart, Bee Gees, Electric Light Orchestra, Michael Jackson, Wham, George Michael e molti altri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Roseman, il ’padrino’ dei video musicali

Il volo dei giovani talenti di Orizzonti MusicaliIl Piccolo Teatro di Tolè è un luogo attivo nella valorizzazione dei giovani talenti e ospita realtà musicali provenienti da diverse scuole, offrendo...

Morto Angelo Foletto, addio a uno dei più autorevoli critici musicali. La Scala gli dedica il concertoFirma storica di Repubblica, musicologo, conduttore radiofonico, consulente di teatri e istituzioni musicali.