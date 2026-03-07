Gli ultimi sondaggi politici indicano che il partito di Giorgia Meloni ha registrato una diminuzione dello 0,5%, scendendo al 28,8%. Contestualmente, il partito di Schlein ha subito un calo, mentre il partito di Conte ha visto un aumento di consenso. Questi dati forniscono un quadro aggiornato delle preferenze politiche degli italiani.

Gli ultimi sondaggi politici mostrano il calo di consenso del primo partito: Fratelli d'Italia, la creatura della premier Giorgia Meloni, perde il -0,5% andando al 28,8%. Cala in misura uguale anche il Partito Democratico di Elly Schlein: il -0,5% lo trascina al 21,6%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte invece guadagna: il +0,6% lo porta al 12,4%. Chi sale e chi scende nei sondaggi politici Qui di seguito le rilevazioni dei sondaggi politici che mostrano, in dettaglio, chi guadagna e chi perde nel confronto tra i leader di partito: Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sondaggi politici, Meloni e Schlein in calo mentre Conte guadagna consenso

Nei sondaggi politici Meloni sfonda il 30% e Schlein guadagna mentre Conte perdeGli ultimi sondaggi politici mostrano come Fratelli d'Italia goda di un consenso fortissimo: il partito della premier Giorgia Meloni guadagna il...

Sondaggi politici, Meloni comanda mentre Schlein recupera e Conte retrocedeI sondaggi elettorali di inizio anno mostrano come Fratelli d'Italia sia sempre il primo partito: la forza politica guidata dalla premier...

SONDAGGI POLITICI OGGI: Crolli e sorprese, ecco chi domina e chi sparisce! #sondaggipolitici

Una raccolta di contenuti su Sondaggi politici.

Temi più discussi: Sondaggi politici, in discesa centrodestra e fronte del sì al referendum della giustizia; Referendum, No al 53% con bassa affluenza. Testa a testa con Sì se è alta; Sondaggi: continua l'effetto Vannacci, come cambia il termometro del potere; Blog | Il vero quesito per gli elettori è: volete voi dare a Meloni poteri simili a Trump e Putin? Sì o NO?.

Sondaggi politici 2026, la media/ Meloni, Pd e Lega in calo: M5s sale sopra il 12%. Sì al Referendum al 50,5%Sondaggi politici, la Supermedia YouTrend prima del Referendum: il Sì di poco sopra al No, Centrodestra in calo e Campo largo che non decolla ... ilsussidiario.net

Sondaggi politici 2026/ Meloni +6% su Pd, Conte doppia AVS. Stima seggi: Governo spera nella legge elettoraleSondaggi politici di YouTrend su consensi e legge elettorale nuova: la stima dei seggi e l'allungo di Meloni, Pd e M5s. Tutti i numeri aggiornati ... ilsussidiario.net

Sondaggi politici, in discesa centrodestra e fronte del sì al referendum della giustizia - la Repubblica x.com

Il fronte del No al referendum sulla giustizia è avanti di 5 punti con l’affluenza al 42%, secondo Pagnoncelli: per Meloni il problema è legato alla scarsa partecipazione Leggi l'articolo - https://www.unita.it/2026/03/05/sondaggi-politici-elettorali-referendum-giust - facebook.com facebook