Sondaggi politici ecco l’effetto Vannacci | giù Fratelli d’Italia crolla la Lega
I sondaggi politici cambiano volto dopo le ultime mosse di Vannacci. Fratelli d’Italia e Lega registrano cali nei consensi, segno che la nascita di Futuro Nazionale sta influenzando gli equilibri. La fuoriuscita dell’eurodeputato dal Carroccio ha già effetti concreti sui numeri dei partiti di centrodestra.
L’effetto Vannacci pesa su Fratelli d’Italia e Lega. I sondaggi mostrano le prime conseguenze della nascita di Futuro Nazionale, dopo la fuoriuscita dell’eurodeputato dal Carroccio. E il risultato è che i due partiti di governo perdono consensi, mentre va controcorrente Forza Italia. L’effetto Vannacci non premia però il campo largo: Pd, Movimento 5 Stelle e Avs non approfittano del calo a destra e perdono anche loro consensi, seppur in maniera minore. Il sondaggio di Swg per il TgLa7 evidenzia poi un altro dato, riguardante il referendum sulla giustizia: la distanza tra Sì e No si assottiglia ed è quasi nulla. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
