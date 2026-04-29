Sondaggi politici cresce la sfiducia | italiani divisi c’entra il gas russo

Gli ultimi sondaggi politici mostrano un aumento della sfiducia tra gli italiani, con opinioni divise e preoccupazioni crescenti legate alla situazione energetica. La crisi del gas russo ha influenzato le opinioni pubbliche, contribuendo a un quadro di incertezze politiche e difficoltà economiche. La popolazione si trova a confrontarsi con un clima di insicurezza che coinvolge sia il fronte domestico che quello internazionale.

Un Paese attraversato da dubbi, tra preoccupazioni economiche e incertezze politiche. Gli ultimi sondaggi delineano un quadro complesso, in cui la crisi energetica incide sulle opinioni e la fiducia nelle leadership appare sempre più fragile. Secondo la rilevazione di Termometro Politico, uno dei dati più evidenti riguarda la scarsa fiducia nella presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fiducia in calo. Il 54,2% degli intervistati dichiara di non fidarsi “per nulla” della premier, a cui si aggiunge un ulteriore 9,1% che si fida “poco”. Sul fronte opposto: il 24,8% si fida “molto”. l’ 11,7% si fida “abbastanza”. Numeri che segnalano una maggioranza orientata verso una sfiducia diffusa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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