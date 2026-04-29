Un'indagine ha portato alla luce un sistema di assunzioni fittizie utilizzato da 63 aziende per ottenere manodopera senza rispettare le norme. Le aziende coinvolte non versavano contributi all’Inps e all’Inail e non pagavano l’Iva, aggirando così le regole fiscali e previdenziali. La pratica illecito consentiva loro di mantenere un flusso di lavoratori senza rispettare gli obblighi legali previsti dalla legge.

Assunzioni fittizie per garantire manodopera e aggirare, per le aziende che avrebbero usufruito del “servizio“, i paletti della legge. Fatture fasulle per la prestazione d’opera che sarebbe avvenuta solo sulla carta. Perché il personale utilizzato, di fatto, avrebbe svolto il proprio lavoro né più né meno come un dipendente, pur risultato formalmente alle dipendenze della società fornitrice. Un sistema fraudolento, secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, per cui in 71 sono stati denunciati. Le aziende coinvolte sono di varie parti d’Italia. L’indagine condotta dalle Fiamme gialle ha permesso di recuperare a tassazione materia imponibile per oltre 200mila euro di Iva e per oltre 360mila euro ai fini Imposte dirette.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Somministrazione illecita del lavoro. Le 63 aziende coinvolte non pagavano Inps, Inail e Iva

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