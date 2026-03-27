Nel mese di aprile si svolgeranno tre giornate di screening oncologico gratuito presso i luoghi di lavoro di diverse aziende e istituzioni. L’iniziativa è promossa dall’Asl di Foggia e coinvolge i dipendenti di un’università, dell’Inps, di Arca Capitanata e dell’Inail. Le sessioni di prevenzione si terranno con il supporto del Mammomobile, un veicolo attrezzato per le visite diagnostiche.

Riparte il programma di prevenzione oncologica gratuita nei luoghi di lavoro promosso da Asl Foggia. Tre le giornate di screening, organizzate nel mese di aprile, per dipendenti dell’Università degli Studi di Foggia, Inps, Arca Capitanata e Inail, con l’ausilio del Mammomobile. Dalle ore 9 alle ore 14, sarà possibile sottoporsi alla mammografia. L’esame, della durata di pochi minuti, consente di individuare il carcinoma mammario. L’invito ad aderire allo screeening per la diagnosi precoce del tumore al seno è rivolto alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni, tra docenti e personale amministrativa di UniFg, Inps, Inail e Arca Capitanata. Per l’accesso agli screening a bordo del Mammomobile non è richiesta alcuna prenotazione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Screening oncologici a lavoro: tre giornate di prevenzione per dipendenti Università, Inail, Arca e Inps

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