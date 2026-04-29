Solovyev | Meloni? È confusa e non fa il bene dell’Italia

Vladimir Solovyev ha commentato le recenti azioni della premier italiana, sostenendo che sia confusa e che non agisca nel miglior interesse del paese. Non ha espresso alcuna intenzione di scusarsi con Meloni e ha manifestato ancora una volta il suo disappunto per il sequestro delle sue proprietà a Como. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un contesto di accesa discussione pubblica.

Vladimir Solovyev non si scusa con Giorgia Meloni. Ed è ancora arrabbiato per il sequestro delle sue ville a Como. Ma in un’intervista al Fatto Quotidiano dice oggi che per lui l’Italia «è come una seconda patria. Per quel che il vostro paese rappresenta per i russi e la relazione speciale che abbiamo avuto storicamente. Non ho problemi con l’Italia, forse alcuni italiani con me.». Dice che sull’insulto alla premier «se si considera la lingua russa putta è in realtà putanitsa, che significa ‘confusione’, ‘non sapere di quel che si parla’. Quel che intendevo è che Meloni è confusa, difendendo il papa ha cambiato opinione riguardo al suo rapporto con Trump: ma forse lo ha fatto per cercare i voti dei cattolici».🔗 Leggi su Open.online

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