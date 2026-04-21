Una recente trasmissione televisiva russa ha dedicato ampio spazio a critiche nei confronti della premier italiana, con accuse che hanno attirato l’attenzione. Durante il programma, sono stati mostrati un video e dichiarazioni che hanno suscitato reazioni sui social e tra gli osservatori internazionali. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra i due paesi, con possibili ripercussioni sulle relazioni diplomatiche.

Un nuovo caso diplomatico rischia di inasprire ulteriormente le già tese relazioni tra Russia e Italia. Durante una puntata del programma televisivo Polnyj Kontakt, tradotto in italiano come Full Contact, il conduttore Vladimir Solovyev, uno dei principali propagandisti della tv di Mosca e figura vicina al presidente Vladimir Putin, ha attaccato frontalmente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con insulti durissimi e volgari, espressi persino in lingua italiana. Le parole utilizzate da Solovyev sono state di una violenza inusuale anche per gli standard della propaganda russa. Il conduttore ha definito la premier italiana “ fascista “, “ idiota patentata ” e “ una cattiva donnuccia “, arrivando ad apostrofarla con un epiteto volgare irripetibile.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dalla TV russa accuse durissime a Giorgia Meloni: Vladimir Solovyev e il video che fa discutere

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Solidarietà al Presidente Giorgia Meloni per le vergognose dichiarazioni del conduttore russo Vladimir Solovyev. Parole inaccettabili che offendono non solo il Presidente, ma l’Italia intera. La nostra dignità non si mette in discussione. x.com