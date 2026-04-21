Dalla TV russa accuse durissime a Giorgia Meloni | Vladimir Solovyev e il video che fa discutere

Da cultweb.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente trasmissione televisiva russa ha dedicato ampio spazio a critiche nei confronti della premier italiana, con accuse che hanno attirato l’attenzione. Durante il programma, sono stati mostrati un video e dichiarazioni che hanno suscitato reazioni sui social e tra gli osservatori internazionali. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra i due paesi, con possibili ripercussioni sulle relazioni diplomatiche.

Un nuovo caso diplomatico rischia di inasprire ulteriormente le già tese relazioni tra Russia e Italia. Durante una puntata del programma televisivo Polnyj Kontakt, tradotto in italiano come Full Contact, il conduttore Vladimir Solovyev, uno dei principali propagandisti della tv di Mosca e figura vicina al presidente Vladimir Putin, ha attaccato frontalmente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con insulti durissimi e volgari, espressi persino in lingua italiana. Le parole utilizzate da Solovyev sono state di una violenza inusuale anche per gli standard della propaganda russa. Il conduttore ha definito la premier italiana “ fascista “, “ idiota patentata ” e “ una cattiva donnuccia “, arrivando ad apostrofarla con un epiteto volgare irripetibile.🔗 Leggi su Cultweb.it

dalla tv russa accuse durissime a giorgia meloni vladimir solovyev e il video che fa discutere
© Cultweb.it - Dalla TV russa accuse durissime a Giorgia Meloni: Vladimir Solovyev e il video che fa discutere

Notizie correlate

Russia, insulti a Giorgia Meloni in tv da Vladimir Solovyev: “Fascista e vergogna della razza umana”La premier italiana insultata dal noto anchorman vicino al Cremlino, durante la trasmissione ‘Polnyj Kontakt’ (Full Contact) In Russia un...

Leggi anche: Insulti sessisti a Meloni dalla tv russa: Solovyev alla premier: «Fascista p*». Convocato l'ambasciatore russo

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Giorgia Meloni ora nel mirino anche di Mosca; Trump attacca Meloni, La Russa: Nulla di insanabile VIDEO; Quarta Repubblica: Papa Leone: Non ho paura dell'amministrazione Trump Video; Perché l'Ungheria è importante.

giorgia meloni dalla tv russa accuseInsulti shock dalla TV russa contro Giorgia Meloni: Solovyev la attacca in diretta (VIDEO)Pesanti insulti contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni da parte del giornalista e conduttore televisiv o russo Vladimir Solovyev, noto per la sua vicinanza alle posizioni del Cremlino, che ... tg.la7.it

giorgia meloni dalla tv russa accuseInsulti a Giorgia Meloni sulla tv russa: il duro attacco di Solovyev contro la premierL'uomo, giornalista molto vicino a Vladimir Putin, ha attaccato la presidente del Consiglio in uno dei suoi programmi. I rapporti tra Mosca e Roma sono molto tesi, a causa del sostegno dell'Italia all ... today.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.