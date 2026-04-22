Il conduttore russo ha accusato la premier italiana di essere complice dei crimini fascisti, scatenando un acceso scambio di battute con la leadership italiana. La risposta della premier ha portato a un incontro tra il ministro degli Esteri e l’ambasciatore russo a Roma. Nel frattempo, la portavoce di un istituto di propaganda ha commentato le dichiarazioni di Soloviev, sostenendo che l’Italia sia confusa a causa della propria propaganda.

Gli insulti di Soloviev a Meloni hanno innescato un conflitto diplomatico. Dopo la risposta della premier e l'incontro tra Tajani e l'ambasciatore russo a Roma, il conduttore rilancia su Meloni: "Complice dei crimini fascisti". A sostegno della presidente Vannacci, Calenda e Zelensky Il conduttore russoVladimir Solovyevtorna ad attaccare la presidente del ConsiglioGiorgia Meloni, alimentando una crisi diplomatica che solo questa mattina sembrava risanata. Infatti dopo le offese pronunciate in televisione che avevano portato alla convocazione dell’ambasciatore russo alla Farnesina, Soloviev ha rincarato i toni con un lungo messaggio suTelegram, arrivando ad accusare Meloni disimpatie fasciste e di complicità storica con i crimini del passato.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Soloviev rilancia su Meloni e Zakharova lo sostiene: ‘Italia confusa dalla sua stessa propaganda’

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