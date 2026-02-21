Calcio altri tre punti per il Ravenna | Solini piega la Sambenedettese

Solini ha segnato il gol decisivo che ha permesso al Ravenna di conquistare altri tre punti contro la Sambenedettese. La squadra di Mandorlini ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva grazie a un’azione nel primo tempo, che ha portato alla rete dell’attaccante. La partita si è giocata al Benelli, dove i giallorossi hanno confermato il buon momento di forma. La Sambenedettese ha provato a reagire, ma senza successo.

Seconda vittoria consecutiva al Benelli del Ravenna di Mandorlini. Sabato pomeriggio i giallorossi piegano di misura la Sambenedettese grazie alla rete di Solini nel primo tempo. La vicecapolista si porta momentaneamente a +5 dall'Ascoli terzo, impegnato domenica a Pontedera. Domenica prossima scontro al vertice: i bizantini saranno ospiti della'Arezzo che comanda il girone B. Al secondo minuto ci prova Corsinelli sugli sviluppi di un calcio di punizione, il suo colpo di testa non inquadra la porta. I ritmi di gioco sono altissimi e al 35' Solini di testa su cross da calcio d'angolo sblocca la gara.