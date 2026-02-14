Inter Juventus Marotta | Vittoria può aiutare per le prossime | vogliamo arrivare in fondo a tutte
Beppe Marotta ha dichiarato che una vittoria dell’Inter contro la Juventus potrebbe dare una spinta importante per le prossime partite. La squadra nerazzurra spera di ottenere punti utili per migliorare la propria posizione in classifica e mantenere alte le ambizioni di arrivare fino in fondo al campionato. Marotta ha anche precisato che l’obiettivo è affrontare ogni match con determinazione, senza perdere di vista la possibilità di qualificarsi alle competizioni europee.
Marotta. Alla vigilia della sfida contro la Juventus, il presidente dell’ Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport, sottolineando il valore che avrebbe un successo nel big match. “ Una vittoria confermerebbe le ultime prestazioni ottime e incrementerebbe il ruolino di marcia: sarebbe un atto di determinazione verso le partite ancora da affrontare “, ha spiegato, evidenziando il rispetto per l’avversario e la speranza di «un risultato molto positivo». Marotta ha poi riflettuto sul percorso stagionale dei nerazzurri, ricordando come la squadra fosse consapevole della propria forza già dall’inizio dell’anno.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Donati: «L’Inter può arrivare in fondo a tutte le competizioni ma decideranno i dettagli. In campionato occhio a questa squadra» – ESCLUSIVA
L’ex centrocampista e attuale allenatore Donati vede l’Inter in corsa per tutte le competizioni, ma mette in guardia sui dettagli.
Marotta a Mediaset: «Siamo l’Inter e vogliamo fare il massimo in tutte le competizioni. Mercato? Non avevamo nulla da riparare. Sul duello col Milan…»
Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato poco prima della partita contro il Torino in Coppa Italia.Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.
Argomenti discussi: Marotta: Niente acquisti? L'Inter non doveva riparare nulla; Un nuovo San Siro per Inter e Milan, Marotta: Sarà una nuova era, vogliamo aprirlo nel 2030; Serie C, girone A: Vittoria esterna della Giana Erminio che supera 0-1 la Virtus Verona, decide la rete di Marotta; Inter-Juventus, il vero fattore si chiama Beppe Marotta: il rimpianto bianconero.
Inter, Marotta: Gara di andata condizionata da alcuni episodi. Mai nessun dubbio su ChivuIl presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della partita contro la Juventus a San Siro: Vogliamo. tuttomercatoweb.com
Inter-Juve diretta Serie A: segui la sfida tra Chivu e Spalletti LIVEHu0006???EZ??u0006U??iJ ??2u001b ????X (?u0005 ?,2A?u001bu0012?@2u00144?j???_?Tu0014%]u0014sI?u000eu0016????u0001???b?x< (?u000eu000b? ge??P4u001eu0011u000b??u0007d^?kb??Çu0003u0007????L???????)M u ... corrieredellosport.it
Per Inter-Juventus di questa sera, è previsto un incasso di 8 milioni di euro. Se così fosse, la partita salirebbe al secondo posto tra gli incassi più alti nella storia della Serie A. La classifica degli incassi: Inter-Milan, 23 novembre 2025, San Siro – 8.649.494 euro x.com
Chivu tentato da Barella e Calha, ma il polacco vola. Spalletti perde Thuram e arretra l’americano. Come finirà Inter-Juventus facebook