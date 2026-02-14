Inter Juventus Marotta | Vittoria può aiutare per le prossime | vogliamo arrivare in fondo a tutte

Beppe Marotta ha dichiarato che una vittoria dell’Inter contro la Juventus potrebbe dare una spinta importante per le prossime partite. La squadra nerazzurra spera di ottenere punti utili per migliorare la propria posizione in classifica e mantenere alte le ambizioni di arrivare fino in fondo al campionato. Marotta ha anche precisato che l’obiettivo è affrontare ogni match con determinazione, senza perdere di vista la possibilità di qualificarsi alle competizioni europee.

Marotta. Alla vigilia della sfida contro la Juventus, il presidente dell’ Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport, sottolineando il valore che avrebbe un successo nel big match. “ Una vittoria confermerebbe le ultime prestazioni ottime e incrementerebbe il ruolino di marcia: sarebbe un atto di determinazione verso le partite ancora da affrontare “, ha spiegato, evidenziando il rispetto per l’avversario e la speranza di «un risultato molto positivo». Marotta ha poi riflettuto sul percorso stagionale dei nerazzurri, ricordando come la squadra fosse consapevole della propria forza già dall’inizio dell’anno.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

L’ex centrocampista e attuale allenatore Donati vede l’Inter in corsa per tutte le competizioni, ma mette in guardia sui dettagli.

Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato poco prima della partita contro il Torino in Coppa Italia.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.