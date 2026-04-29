Solidarietà donati 1.632 libri alla neuropsichiatria infantile dell' Asp

Gli abitanti di una città si sono mobilitati per donare 1.632 libri alla sezione di neuropsichiatria infantile di un'azienda sanitaria. La raccolta si è svolta nel corso di alcune settimane, coinvolgendo diverse persone e gruppi locali. I libri verranno utilizzati per arricchire le attività educative e terapeutiche dedicate ai bambini in cura. L’iniziativa ha ricevuto attenzione e sostegno da parte di numerosi cittadini.

La generosità degli agrigentini si conferma ancora una volta, soprattutto quando i destinatari sono i più piccoli. Una nuova donazione è stata consegnata oggi all'Unità operativa complessa di neuropsichiatria Infantile dell'Asp di Agrigento, diretta da Nicola Testone.L'iniziativa si inserisce.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Neuropsichiatria infantile, volumi donati dalla bibliotecaS’intitola ‘Leggere per Crescere in più lingue’ il progetto a favore dell’inclusione e dello sviluppo dei bambini sviluppato dall’Unità Operativa di... Musicoterapia e neuropsichiatria infantile: la musica come strumento clinico nei disturbi dello spettro autistico, dell’ADHD e del linguaggio nell’età evolutivaLa musicoterapia in ambito pediatrico va ben oltre il semplice ascolto passivo di brani musicali.