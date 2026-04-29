Solidarietà donati 1.632 libri alla neuropsichiatria infantile dell' Asp

Da agrigentonotizie.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli abitanti di una città si sono mobilitati per donare 1.632 libri alla sezione di neuropsichiatria infantile di un'azienda sanitaria. La raccolta si è svolta nel corso di alcune settimane, coinvolgendo diverse persone e gruppi locali. I libri verranno utilizzati per arricchire le attività educative e terapeutiche dedicate ai bambini in cura. L’iniziativa ha ricevuto attenzione e sostegno da parte di numerosi cittadini.

La generosità degli agrigentini si conferma ancora una volta, soprattutto quando i destinatari sono i più piccoli. Una nuova donazione è stata consegnata oggi all'Unità operativa complessa di neuropsichiatria Infantile dell'Asp di Agrigento, diretta da Nicola Testone.L'iniziativa si inserisce.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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