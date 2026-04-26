Crans-Montana quando la solidarietà non può essere fatturata no al conto sulla solidarietà | l’Italia alzi la testa

A Crans-Montana è stato affrontato il tema della solidarietà tra sistemi sanitari europei, sottolineando che questa non può essere oggetto di fatturazione. La discussione ha precisato che non si mette in dubbio il principio di reciprocità né gli accordi bilaterali e le norme europee in materia. La questione si concentra sulla distinzione tra collaborazione e richiesta di pagamento per servizi di solidarietà.

C’è un momento, nelle relazioni tra Stati, in cui il diritto deve saper riconoscere i propri limiti. È il momento dell’emergenza, quando la vita umana precede ogni altra considerazione. Il caso recente che coinvolge pazienti provenienti da Crans-Montana e curati nelle strutture sanitarie di Milano Niguarda riapre una questione che non può essere liquidata con una semplice fattura: può la solidarietà essere oggetto di compensazione economica? L’Italia, in quella circostanza, ha risposto senza esitazione. Ha accolto, curato, assistito. Non ha chiesto garanzie preventive, non ha subordinato l’intervento a coperture assicurative, non ha trasformato l’urgenza in un contratto.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Crans-Montana, quando la solidarietà non può essere fatturata, no al conto sulla solidarietà: l’Italia alzi la testa Notizie correlate Leggi anche: Crans-Montana, la Svizzera presenta il conto delle cure. L'Italia: non paghiamo Così il conto dalla Svizzera può aumentare, la vergogna sui sopravvissuti di Crans-Montana: l’incontro «finito malissimo» con l’ambasciatorePer ora il conto supera i 108mila euro per soli quattro ragazzi, ma potrebbe diventare decisamente più pesante nel giro di poco tempo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scontro senza fine su Crans-Montana: l'Italia non pagherà le spese mediche alla Svizzera (che le chiede); Crans Montana, altri quattro indagati nel Comune svizzero; Crans-Montana, dopo 58 giorni la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva; Crans-Montana, l’equivoco infinito fra Italia e Svizzera. Crans-Montana, la Svizzera insiste: «Le regole vanno rispettate. Anche voi potete chiedere a noi di pagare». Ma l'Italia rinunciaIl tragico rogo del locale Constellation a Crans-Montana, costato la vita a 41 persone, continua a scatenare una tempesta diplomatica tra Roma e Berna. Al centro della contesa non ci sono solo ... leggo.it Crans-Montana, la Svizzera presenta il conto delle cure. Meloni: non paghiamoLa Svizzera è decisa a presentare il conto, che resterà inevaso. La mutua elvetica chiederà all'Italia il rimborso di 100 mila franchi per le spese sanitarie sostenute dall'ospedale di Sion per le cur ... iltempo.it Il tragico rogo del locale Constellation a Crans-Montana, costato la vita a 41 persone, continua a scatenare una tempesta diplomatica tra Roma e Berna. Al centro della contesa non ci sono solo le responsabilità penali per il disastro, ma una questione econom - facebook.com facebook Crans-Montana, la Svizzera non arretra sul pagamento dei ricoveri: «Se volete mandateci le vostre, di fatture». Le vittime elvetiche: uno scandalo x.com