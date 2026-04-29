Snack magici e desideri esauditi | arriva il nuovo fantasy coreano
? Cosa sapere Il film Mysterious Snack Store Junchundang debutterà nelle sale cinematografiche nel mese di maggio.. La produzione coreana prevede il lancio di una serie da 12 episodi entro fine anno.. Il 29 aprile la distribuzione del film Mysterious Snack Store Junchundang ha svelato il primo poster teaser, anticipando l’arrivo nelle sale cinematografiche previsto per il mese di maggio. L’opera, che trae ispirazione da un romanzo di grande successo in Giappone, proietta i telespettatori in un universo fantastico dove eventi magici prendono vita. Al centro della narrazione si trova un negozio di snack denominato Junchundang, un luogo speciale dove i clienti che arrivano portando con sé delle monete fortunata possono ottenere l’esaudimento dei propri desideri.🔗 Leggi su Ameve.eu
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