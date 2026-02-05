La Kia EV5 arriva sul mercato come un nuovo Suv elettrico che punta forte sul comfort e sulla qualità. Spaziosa e tecnologica, la vettura si presenta come una scelta concreta per chi cerca un’auto elettrica affidabile e pratica. I primi test mostrano un’auto che si distingue per semplicità e funzionalità, senza troppi fronzoli.

Il Monte Bianco e le strade attorno a Courmayeur hanno tenuto a battesimo la nuova Kia EV5. Un modello fondamentale per la casa coreana che proprio qui in Valle d'Aosta ha festeggiato i suoi primi 30 anni in Italia. Posizionata nel segmento C, Kia EV5 nasce sulla piattaforma E-Gmp ed è una sintesi credibile tra la compatta EV3 e la più grande EV9. Portando ad una dimensione più accessibile molti contenuti premium ereditati dalle sorelle maggiori. La nuova Kia EV5 riprende la filosofia Opposites United del marchio coreano. Le forme sono squadrate e richiamano quelle del "fuoristrada classico", ma rese attuali dall'aerodinamica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kia EV5: come va il nuovo Suv elettrico coreano

Kia annuncia due nuovi modelli per il 2026, puntando forte sul numero 5.

Il Toyota bZ4X è il nuovo SUV elettrico che combina tecnologia e affidabilità.

KIA EV5 2026 | Il nuovo SUV elettrico sulle strade di Courmayeur

