crescita paure e desideri arriva il contrario di me

Un viaggio imperdibile tra mito e crescita per tutta la famiglia: domani alle 17 il teatro Lauro Rossi ospita " Il contrario di me. Il cavallo bianco e il cavallo nero ", nuovo appuntamento della rassegna "Finalmente domenica!", promossa dal Comune di Macerata con Amat. Lo spettacolo, da La Repubblica di Platone, porta in scena il celebre mito della biga alata: due cavalli opposti – uno razionale, l’altro istintivo – che simboleggiano le forze contrastanti che abitano ogni individuo. Da qui prende forma una riflessione accessibile anche ai più piccoli sul tema dell’ equilibrio interiore, della crescita e della convivenza tra desideri, regole e paure. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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