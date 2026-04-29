Smartphone | la rivoluzione del Liquid Glass accende la sfida tra brand
Negli ultimi tempi, si parla di una nuova tecnologia chiamata Liquid Glass, introdotta da alcuni grandi marchi nel settore degli smartphone. Questa innovazione permette di creare illusioni ottiche attraverso rendering grafico avanzato, offrendo effetti visivi innovativi sui dispositivi. La competizione tra produttori si concentra su questa novità, che promette di migliorare l’esperienza visiva degli utenti e di distinguersi nel mercato.
? Cosa sapere Apple introduce il Liquid Glass per creare illusioni ottiche tramite rendering grafico avanzato.. OPPO prepara un dispositivo di punta per emulare la nuova tecnologia visiva.. Il design visivo degli smartphone subisce una metamorfosi radicale con l’introduzione del Liquid Glass da parte di Apple, un linguaggio estetico che sta già spingendo i produttori concorrenti a una rincorsa tecnologica senza precedenti. Non si tratta di una modifica strutturale ai componenti fisici dello schermo, bensì di un’evoluzione grafica sofisticata. Il sistema punta a creare un’illusione ottica di vetro in movimento attraverso l’uso combinato di animazioni fluide, riflessi e trasparenze dinamiche.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Liquid Glass Display nel futuro di Apple x.com