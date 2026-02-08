Telegram rivoluzione Android | addio Material Design benvenuto Liquid Glass e nuova navigazione

Telegram cambia volto su Android. La versione 12 dell’app porta un restyling totale, abbandonando il classico Material Design. Ora, al suo posto, spiccano Liquid Glass e una navigazione rinnovata, pensata per rendere l’esperienza più fluida e moderna. Gli utenti si accorgono subito delle modifiche, che rendono l’app più elegante ma anche più intuitiva da usare.

Telegram ha compiuto una svolta radicale nel design della sua interfaccia per Android, introducendo una nuova versione, la 12.4.0, che adotta il linguaggio Liquid Glass, precedentemente implementato su iOS. Questa trasformazione, arrivata all’utenza attraverso un aggiornamento disponibile sul Play Store, segna un cambiamento significativo nell’esperienza utente dell’applicazione di messaggistica, abbandonando le convenzioni di Material Design tipiche del sistema operativo Google e avvicinandosi all’estetica della piattaforma Apple. L’innovazione più evidente è l’introduzione di una barra di navigazione inferiore, costantemente visibile, che ospita quattro schede principali: Chat, Contatti, Impostazioni e Profilo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Telegram Rivoluzione

Telegram aggiorna la sua app su Android alla versione 12.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

