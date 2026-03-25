DiMartedì batte il Grande Fratello e vola sugli ascolti tv 14,6% di share con 2.196000 telespettatori e picchi che arrivano fino al 19,8% con oltre 3 milioni di spettatori

Martedì 24 marzo, il programma condotto da Giovanni Floris ha ottenuto uno share del 14,6%, con un pubblico di circa 2.196.000 telespettatori. Durante la serata, i picchi di ascolto hanno raggiunto il 19,8%, coinvolgendo oltre 3 milioni di spettatori. Il programma ha superato il Grande Fratello, trasmesso su un’altra rete, e si è imposto come il contenuto più visto della serata.

Grande risultato per Giovanni Floris, che con diMartedì si impone negli ascolti di martedì 24 marzo, superando il Grande Fratello di Canale 5 e distaccando nettamente anche la concorrenza informativa. Il talk di La7 registra infatti in prime time il 14,6% di share con 2.196.000 telespettatori, con picchi che arrivano fino al 19,8% e oltre 3 milioni di spettatori, segno di un forte interesse del pubblico per i temi trattati in studio. Il dato più significativo arriva però nella seconda parte del programma: nella fascia tra le 22:03 e le 24:29, La7 vola al 15,2% di share, conquistando il secondo posto e superando proprio Canale 5, tradizionalmente dominante in quella fascia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - DiMartedì batte il Grande Fratello e vola sugli ascolti tv, 14,6% di share con 2.196.000 telespettatori e picchi che arrivano fino al 19,8% con oltre 3 milioni di spettatori Articoli correlati DiMartedì batte il Grande Fratello e vola sugli ascolti tv, 14,6% share con 2.196.000 spettatori contro 15,3% e 1.813.000 spettatoriGrande risultato per Giovanni Floris, che con diMartedì si impone negli ascolti di martedì 24 marzo, superando il Grande Fratello di Canale 5 e... Leggi anche: L’informazione batte il reality, continua l’effetto referendum: DiMartedì porta a casa 2.196.000 spettatori (14,6%) e batte il Grande Fratello Vip Contenuti e approfondimenti su Grande Fratello Temi più discussi: Grande Fratello Vip così così. Vince Libere Donne, vola Floris; Il Grande Fratello Vip 8 non parte bene: ascolti tiepidi, battuto dalla fiction di Rai 1; Grande Fratello Vip 2026: ecco i 16 concorrenti e il ritorno di Ilary Blasi; Rai1, il silenzio di Maggiano batte il frastuono della Casa: Le libere donne supera il debutto del Grande Fratello Vip. L’informazione batte il reality, continua l’effetto referendum: DiMartedì porta a casa 2.196.000 spettatori (14,6%) e supera il Grande Fratello VipIl talk di Floris con Travaglio conquista il 14,6% e sorpassa il reality di Canale 5. L'effetto referendum fa volare La7 ... ilfattoquotidiano.it DiMartedì domina gli ascolti e stacca nettamente Grande Fratello VipLa7 supera Canale 5: DiMartedì batte Grande Fratello Vip L’effetto referendum politico scuote i palinsesti tv e premia l’informazione di La7. Nella se ... assodigitale.it Il #GFVip non decolla. La terza puntata si ferma al 15.3% di share Nella serata di ieri, martedì 24 marzo 2026, su Raiuno Le Libere Donne interessa 2.989.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.813.000 spettatori co - facebook.com facebook