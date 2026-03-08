Randagismo e sicurezza nella Zona Industriale | vertice nella sede di Confindustria

Domani alle 10.30 si svolgerà un incontro presso la sede di Confindustria Catania, incentrato sulla questione del randagismo nella Zona Industriale. L’appuntamento vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni coinvolte, con l’obiettivo di affrontare i problemi legati alla presenza di cani randagi in quella zona. La riunione si concentrerà sulle possibili soluzioni pratiche per migliorare la sicurezza e la gestione del fenomeno.

Domani, 9 marzo alle ore 10.30, presso la sede di Confindustria Catania si terrà un incontro dedicato alla problematica del randagismo nella Zona Industriale. Il fenomeno, pur non essendo la principale criticità dell’area, continua a rappresentare un rischio per la sicurezza dei lavoratori e per la circolazione stradale. Parteciperanno il comandante della polizia municipale, Diego Peruga, la responsabile della direzione Politiche Ambientali del Comune di Catania, Lara Riguccio, e il dirigente dell’Unità di sanità pubblica veterinaria dell’Asp di Catania, Michelangelo Privitera, insieme ai rappresentanti delle aziende interessate. L’obiettivo... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Incontro a Confindustria Catania sul randagismo nella Zona Industriale

