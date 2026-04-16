San Luca il caso del finto broker che prometteva polizze assicurative economiche | come agiva denunciato

Un giovane della provincia di Crotone è stato denunciato per aver truffato un cittadino aspromontano attraverso un sito internet, spacciandosi come un broker e promettendo polizze assicurative a prezzi bassi. La truffa si è svolta tramite comunicazioni online, con il soggetto che ha ottenuto denaro senza fornire i servizi promessi. La polizia ha avviato le indagini e ha identificato l'autore dell'illecito.

È scattata una denuncia dopo un’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di San Luca (Reggio Calabria), che ha permesso di individuare il presunto autore di una truffa online ai danni di un cittadino dell’area aspromontana. L’episodio è stato ricostruito grazie a una meticolosa attività investigativa, avviata dopo la segnalazione della vittima nel marzo 2024. Le indagini dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta è partita da una denuncia-querela presentata da un uomo che, nel tentativo di rinnovare la polizza assicurativa della propria auto, si è imbattuto in un sedicente intermediario. Quest’ultimo, con modi persuasivi e un’apparente professionalità, è riuscito a conquistare la fiducia della vittima, inducendola a effettuare due bonifici bancari per un totale di quasi 1200 euro.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - San Luca, il caso del finto broker che prometteva polizze assicurative economiche: come agiva, denunciato Notizie correlate Leggi anche: Fa un clic di troppo su un sito che prometteva guadagni facili e cade nella truffa delle criptovalute. Condannato finto broker L’AI uccide i broker assicurativi: preventivi e polizze ora si comprano in chat senza parlare con nessuno. Il mercato tremaPreparatevi a una nuova fase del neoliberismo selvaggio: la morte dei mediatori anche nel settore assicurativo. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: San Luca di Vallo, bufera social. Il NurSind difende i sanitari dagli attacchi social; Da San Luca a parco Cavaioni. La Pasquetta trascorsa al sole; Treviso – Antiche Fiere di San Luca dal 7 al 23 ottobre; Accademia Nazionale di San Luca, il 16/4 incontro alla memoria di Giorgio Croci. San Luca, il caso del finto broker che prometteva polizze assicurative economiche: come agiva, denunciatoUn giovane della provincia di Crotone è stato denunciato per truffa online ai danni di un cittadino aspromontano. Indagini dei Carabinieri di San Luca. virgilio.it Indagine dei Carabinieri porta all’identificazionedel presunto responsabile dopo raggiro da circa ... #ARRESTO #online #sanluca #truffa - facebook.com facebook