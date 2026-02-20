Polizze auto false online | truffa svelata 3 arresti a Rieti Mille

I Carabinieri di Rieti hanno scoperto una truffa online di polizze auto false, che ha coinvolto tre uomini provenienti dalla Campania. La loro azione consisteva nel vendere polizze di responsabilità civile contraffatte a clienti ignari, simulando documenti autentici. Gli investigatori hanno trovato prove concrete di questa attività illegale, che aveva già messo in moto un traffico di denaro illecito. La scoperta ha portato all’arresto dei tre uomini e al sequestro di numerosi documenti falsi. La frode si è protratta per mesi prima di essere smascherata.

Truffa delle polizze auto online: tre denunciati in provincia di Rieti. I Carabinieri di Rieti hanno denunciato tre uomini originari della Campania per aver ideato un sistema fraudolento basato sulla vendita di false polizze di responsabilità civile auto. L’indagine è scaturita dalla denuncia di un pensionato reatino, vittima di un raggiro che gli è costato circa mille euro. I truffatori operavano online, offrendo polizze a condizioni vantaggiose per poi scomparire dopo aver incassato i pagamenti. L’inganno svelato: come operava la truffa. La vicenda ha preso avvio quando un uomo di 66 anni residente in provincia di Rieti, alla ricerca di una polizza auto conveniente, si è imbattuto in un’offerta allettante su un sito internet.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Guadagna 20mila euro a settimana con le false polizze Rc auto: truffatore seriale nei guai Leggi anche: Rieti, vendevano pneumatici online ma era una truffa: scoperti dalla segnalazione di un cittadino Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Voghera, altro colpo del Commissariato alle truffe online: 10 persone denunciate; Truffe a Prato, i dati del 2025: diciannove denunce tra false assicurazioni, bollette e carte clonate. Rieti, false polizze assicurative online: denunciate tre persone per truffa in concorsoI Carabinieri della Stazione di Rieti, a conclusione di una tempestiva attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria tre uomini, originari della Campania, ri ... rietinvetrina.it Sempre più italiani vittime di polizze auto false: cosa devi subito controllare per metterti al sicuroLe truffe legate alle false polizze auto sono in continuo aumento: ecco cosa controllare subito per non cadere nella trappola. Se c’è un’attività che – ahinoi! – sembra non conoscere crisi è quella ... blitzquotidiano.it Cambiano le norme sull’assicurazione auto: i veicoli permanentemente inutilizzabili potrebbero non essere più soggetti all’obbligo di RC Auto, mentre per auto storiche e mezzi usati saltuariamente arrivano polizze più flessibili e dedicate. Un aggiornamento c - facebook.com facebook