Un piano da centinaia di milioni di euro è stato avviato per il recupero di circa mille chiese danneggiate nei territori colpiti dai sismi in Centro Italia dal 2016 al 2023. Il progetto coinvolge le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e prevede interventi di riparazione e consolidamento delle strutture religiose. Il commissario incaricato e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) sono i principali soggetti coinvolti in questa iniziativa.

? Cosa sapere Commissario Castelli e Cei avviano piano da centinaia di milioni per 1.000 chiese.. Interventi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per i sismi del 2016-2023.. A Roma, presso la sede della Conferenza Episcopale Italiana in Circonvallazione Aurelia, il Commissario straordinario Castelli e il Segretario Generale della Cei, Monsignor Baturi, hanno oggi dato un segnale di svolta per la ricostruzione dei luoghi sacri nelle zone colpite dai sismi del Centro Italia. L’incontro ha riunito i rappresentanti di 26 Diocesi, chiamate a gestire le ferite lasciate dagli eventi sismici del 2016, ma anche dalle successive scosse che hanno colpito Ancona nel 2022 e Umbertide nel 2023.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sisma Centro Italia: piano da milioni per 1.000 chiese ferite

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