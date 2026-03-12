6 milioni per 4 chiese | il piano di ricostruzione post-sisma

Nel cuore dell’Umbria, sono stati stanziati quasi sei milioni di euro per la ricostruzione di quattro chiese colpite dal sisma del 9 marzo 2023. Il piano di intervento prevede fondi specifici per il restauro di queste strutture religiose danneggiate dall’evento sismico. Le risorse sono state assegnate ufficialmente per avviare i lavori di recupero e messa in sicurezza degli edifici.

Nel cuore dell'Umbria, quasi sei milioni di euro sono stati ufficialmente destinati al recupero di quattro edifici religiosi danneggiati dal sisma del 9 marzo 2023. Questa ingente somma, resa disponibile grazie all'intervento del Governo Meloni e alla gestione del Commissario Guido Castelli, mira a ripristinare luoghi di culto fondamentali per la comunità perugina. L'annuncio arriva direttamente dal consigliere comunale Mencaglia, che ha messo in luce come le risorse siano state allocate con precisione su specifici target geografici. Mappatura delle risorse: dove vanno i fondi. La distribuzione finanziaria non è generica ma segue una logica precisa basata sui danni reali rilevati sul territorio.